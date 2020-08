Casal suspeito de traficar drogas na zona sul é levado para a Delegacia

Um menor foi apreendido e a mulher, maior de idade, recebeu voz de prisão em flagrante delito

Alice Dionisio | 10h

O casal estava na Avenida Jonathas Medina, no bairro Conjunto Habitacional, quando percebeu a presença dos policiais e tentou fugir, ontem (25) pela manhã.

O rapaz, menor de idade, foi perseguido e abordado no final da rua Fabio Luiz Domingues, em um matagal. Com ele, foram encontradas 42 pedras de crack, oito buchas de maconha e R$75,50. A companheira foi localizada em seguida. Por ser maior de idade, recebeu voz de prisão em flagrante delito.

Os dois foram levados para a UPA e depois conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil, junto ao material apreendido.

