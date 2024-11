Peça teatral produzida em Poços de Caldas realiza apresentações pelo interior de São Paulo e Minas Gerais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A peça documental Recortes – A Mulher e seu corpo público de Beatriz Aquino com direção de Nando Gonçalves, realiza nos meses de Novembro e Dezembro apresentações pelo interior de São Paulo e Minas Gerais. A primeira parada do roteiro é a cidade de Monte Alto interior de São Paulo que conta com a produção local da D’anttone Produções e apoio da Guarda Civil da cidade e da equipe da Patrulha Guardiã Maria da Penha. A apresentação acontece nesta quarta feira, dia 27 de novembro, às 20hs no Cine Teatro Municipal de Monte Alto e será seguido de uma roda de conversa com o público e com profissionais que realizam atendimento à mulheres.

A segunda parada será a cidade de Itajubá- MG no auditório da UNIFEI, o evento está sendo realizado a partir da iniciativa de mulheres que assistiram o espetáculo no Teatro da Urca em Poços de Caldas e decidiram levar a peça para a cidade visando a reflexão e o alerta sobre o tema. A apresentação acontecerá no dia 6 de dezembro, às 19hs e também contará com uma roda de conversa com o público.

O objetivo desse roteiro itinerante é levar o espetáculo para o maior número de lugares possíveis utilizando da força do espetáculo de cunho documental para alertar sobre a violência contra a mulher, sensibilizar a população e encorajar mulheres a denunciarem violências sofridas.

Recortes – A mulher e seu corpo público

A peça documental que estreou no Sesc Poços de Caldas no ano passado, traz um espetáculo que foi erguido a partir de relatos verídicos de mulheres que sofreram abusos e faz uma crítica social sobre a desvalorização do corpo feminino, o descaso e a naturalização dos abusos sofridos por esse corpo. Um recorte cirúrgico sobre a violência sexual e suas muitas nuances. O silêncio, o medo, a culpa e a pressão da sociedade para que essas mulheres continuem caladas.

Atráves de intensas pesquisas com profissionais da DEAM – Delegacia de Atendimento à Mulher, CREAS – Centro de Referência de Assistência Social e CAPS- Centro de atenção Psicossocial, a peça faz também um raio x das possíveis causas do feminícidio no país e tenta entender os motivos do seu vertiginoso aumento.

O trabalho levanta também uma discussão sobre as sequelas deixadas pelo abuso e faz uma critica sobre a atual estrutura social que continua alimentando a impunidade, naturalizando o ato e sedimentando uma sociedade que permite que esses casos continuem acontecendo.

Utilizando a arte como ferramenta de sensibilização, a peça, além de levantar alerta sobre o assunto, ajuda a levar o tema para lugares onde eles são pouco discutidos, como CEU das Artes, bibliotecas, centros comunitários e sociais da periferia, escolas e universidades.

Texto, argumento e atuação: Beatriz Aquino

Direção: Nando Gonçalves

Produção Executiva: Dani Vilas Boas