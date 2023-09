Peça teatral “Recortes: A Mulher e o seu Corpo Público” tem estreia no SESC Poços neste sábado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Estrelado por Beatriz Aquino com Nando Gonçalves na direção artista

Neste sábado, 30 de setembro, às 20h, no Sesc Poços de Caldas, Beatriz Aquino estreia a peça teatral “Recortes: A Mulher e o seu Corpo Público”, que leva ao público reflexões sobre o corpo feminino na sociedade e a apropriação pública do seu corpo.

Com texto e argumentação da própria escritora e atriz, a peça traz, a partir de relatos verídicos de mulheres que sofreram abusos sexuais, uma crítica social sobre a desvalorização do corpo feminino, o descaso e a naturalização dos abusos sofridos por esse corpo.

“Para abordar o tema é necessário um recorte cirúrgico sobre a violência sexual e suas muitas nuances. O silêncio, o medo, a culpa e a pressão da sociedade para que essas mulheres continuem caladas precisam acabar. Um mergulho profundo. Uma viagem emocionante” – comenta Beatriz Aquino

A peça conta com direção artística de Nando Gonçalves, que juntamente com Beatriz Aquino construíram a narrativa que tem como principal objetivo levar a mensagem do combate a todo tipo de violência contra as mulheres, visto que no Brasil as estatísticas desse comportamento subiram 26% nos quatro primeiros meses de 2023, como mostram os dados levantados pela Policia Civil.

Os ingressos para assistir a peça estão disponíveis através do Sympla no link: https://www.sympla.com.br/evento/recortes-a-mulher-e-o-seu-corpo-publico-por-beatriz-aquino/2149630?qrcode=true

“Recortes: A Mulher e o seu Corpo Público” conta com a produção audiovisual de Xuão Ferreira, produção cultural de Chiara Carvalho / Carvalho Agência Cultural, além do apoio do SESC Poços de Caldas, TV Poços, Center Molduras e Frimer Casa de Carnes e Frios.

Para saber mais informações acompanhe as redes sociais @beaaquinoatriz e @carvalhoagenciacultural.

SERVIÇO



Data: sábado, 30 de setembro de 2023

Horário: 20h

Local: SESC Poços de Caldas – Rua Paraná, 229 Centro, Poços de Caldas, MG



Ingressos:https://www.sympla.com.br/recortes—a-mulher-e-o-seu-corpo-publico-por-beatriz-aquino__2149630