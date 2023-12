Pequenos mineiros otimistas preveem faturamento até 20% maior com as vendas do final de ano

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Pesquisa feita pelo Sebrae Minas mostra que a maior parte o comércio e serviços do estado deverá investir em marketing digital e não irá abrir vagas temporárias

Eletroeletrônicos, alimentos, bebidas, artigos de moda e vestuário deverão ser os produtos mais vendidos no final de ano, segundo a percepção dos donos de pequenos negócios mineiros de comércio e serviços. Os dados, provenientes de uma pesquisa feita pelo Sebrae Minas, revelam que uma parcela significativa dos empreendimentos nesses setores espera um aumento de até 20% do faturamento no período. O levantamento foi feito entre os dias 1º e 16 de novembro, com 731 microempreendedores individuais (MEI) e micro e pequenas empresas (MPE) do estado.

“As vendas no comércio e serviços aumentam no final do ano devido a uma combinação de fatores sazonais e festividades, como o Natal e Ano Novo, impulsionando a busca por presentes e produtos relacionados às celebrações. Além disso, a época coincide com o pagamento do 13º salário, que contribui para o aumento no poder de compra dos consumidores, que aproveitam ofertas e promoções. Há ainda, as férias escolares que estimulam atividades de lazer, viagens e compras, criando um ambiente favorável para o crescimento das vendas nessa temporada específica”, explica o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva.

A pesquisa revela que entre os empreendedores otimistas, a maioria (60%) tem a expectativa que os impactos do período sejam sentidos com o aumento do faturamento, 44% esperam que a temporada de final de ano seja também benéfica para conquistar novos clientes, e 39% dos entrevistados disseram estar esperançosos com a geração de lucro na temporada.

Em relação aos preparativos para uma das épocas mais aguardadas do ano, principalmente para os setores de comércio e serviços, 68% dos entrevistados fizeram investimentos para estimular as vendas de fim de ano. A maior parte das ações (49%) foi voltada para o marketing digital, em canais digitais como: Instagram e Facebook (88%), WhatsApp (77%) e no site de e-commerce da empresa (20%).

Outras iniciativas adotadas pelos donos pequenos de negócios mineiros foi o aumento do estoque (44%), com a expectativa de ampliação da demanda, e investimentos em estratégias promocionais (44%), por meio de descontos ou pagamento facilitado.

“O planejamento antecipado para as vendas de final de ano permite que as empresas otimizem seus estoques e ajustem suas estratégias de marketing para atrair consumidores durante as festividades. Além disso, a preparação inclui o bom atendimento ao cliente, agilidade nas entregas e promoções atrativas, criando uma experiência positiva que pode resultar na fidelização do consumidor. Estar bem preparado pode não apenas aumentar a receita do negócio neste período, mas também construir relacionamentos duradouros com os clientes”, afirma Marcelo Silva.

Sobre a abertura de vagas temporárias, apesar de terem uma boa expectativa de faturamento para o período, 82% dos entrevistados não vão ampliar o quadro de colaboradores. Dos 18% que pretendem contratar, 68% devem abrir no máximo duas vagas temporárias.