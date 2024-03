Pesquisa ABRADEE 2024: Poços de Caldas finaliza coleta de dados sobre satisfação dos consumidores de energia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE) acaba de concluir uma etapa em Poços de Caldas, referente à pesquisa anual voltada para avaliar a satisfação dos consumidores de energia elétrica. Realizado pela Innovare Pesquisa, o processo de coleta de dados, iniciado no início de março, envolveu uma série de entrevistas detalhadas com os consumidores da cidade.

Esta pesquisa, parte de um esforço contínuo para entender e melhorar os serviços de distribuição de energia elétrica no Brasil, avalia uma série de indicadores críticos de desempenho. Entre eles, a qualidade do serviço fornecido, o valor percebido pelos consumidores, a eficácia da comunicação e outras dimensões essenciais que impactam diretamente a experiência do consumidor.

Durante o período de coleta de dados, os entrevistadores da Innovare Pesquisa percorreram diversos bairros de Poços de Caldas, facilmente identificáveis por seus coletes e crachás oficiais, garantindo a legitimidade e a segurança do processo de entrevista.

A DMED (Distribuidora Municipal de Energia de Poços de Caldas), que no ano passado alcançou notável reconhecimento na pesquisa ABRADEE — conquistando o primeiro lugar em Avaliação pelo Cliente, além de dois terceiros lugares nas categorias de Responsabilidade Socioambiental e Melhor Distribuidora de Energia na categoria até 500 mil consumidores —, aguarda com expectativa os resultados deste ano. Esses prêmios refletem o compromisso contínuo da DMED com a excelência no serviço e a sustentabilidade.

A divulgação dos resultados contribuirá para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes na gestão dos serviços de energia elétrica, alinhadas às necessidades e expectativas dos consumidores.