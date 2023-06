Pesquisa do Procon aponta queda no preço da gasolina, etanol e diesel

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

O Procon divulgou uma nova pesquisa de preços de combustíveis na cidade. Os preços da gasolina aditivada, da gasolina comum, do etanol, do diesel comum e do diesel S10 caíram, respectivamente, 2,89%, 3,56%, 11,14%, 16,46% e 13,52%, em relação à pesquisa realizada em maio deste ano.

Já em comparação a junho de 2022, a diferença é bastante expressiva. Os preços da gasolina aditivada, da gasolina comum, do etanol, do diesel comum e do diesel S10, caíram, respectivamente, 46,24%, 47,23%, 37,88%, 41,67% e 40,36%.