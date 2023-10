Pesquisa do Procon indica nova queda de preço da cesta básica

O Procon divulgou a nova pesquisa de preço dos itens da cesta básica. Segundo o órgão de defesa do consumidor, a cesta básica está 0,77% mais barata. O levantamento foi feito entre os dias 25 e 28 de setembro.

Ao todo, foram consultados 14 supermercados e atacarejos de Poços de Caldas. Os itens que subiram foram azeite (R$ 2,33), leite em pó (R$ 1,21), arroz (R$ 1,12), maionese (R$ 0,55) e sabão em pó (R$ 0,63). Tiveram queda pão doce (R$ 3,05), pão francês (R$ 1,76), requeijão (R$ 1,18), amido de milho (R$ 0,79) e suco de uva (R$ 1,42).

No geral, os preços das carnes caíram 3,76%. Subiram: alcatra (R$ 0,85) e peito de frango com osso (R$ 1,10). Caíram: filé de tilápia (R$ 7,50), filé de merluza (R$ 3,63), contrafilé (R$ 2,09) e músculo (R$ 2,02).

Acesse a pesquisa completa abaixo.

PESQUISA-CESTA-BASICA-SETEMBRO-2023-NOVO

