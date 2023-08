Sedet participa da 19º Edição da Feira de Negócios Coopama (FENEC)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, através da secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, por meio do Fomento Agropecuário, participou da 19º Edição da Feira de Negócios Coopama (Fenec), em Machado e reafirmou seu compromisso com o crescimento da região.

O evento, que já se consolidou como um importante ponto de encontro para produtores rurais, empresários e entusiastas do setor agropecuário, proporcionou uma plataforma excepcional para a divulgação de avanços, tecnologias e iniciativas que impulsionam o desenvolvimento agrícola e econômico da região.

Com o foco no fomento agropecuário, a participação da Prefeitura de Poços de Caldas na Fenec se destacou como um ponto de encontro entre conhecimento, oportunidades e inovações. Nesse evento de presença não apenas fortaleceu os laços com o setor agropecuário local, mas também ofereceu um espaço para a promoção de projetos e programas que visam alavancar a produção, a competitividade e a sustentabilidade das atividades rurais na região.

Segundo o coordenador de Fomento Agropecuário, Cláudio Torres, a participação na feira foi extremamente importante para o município. “É uma das principais feiras do agronegócio em Minas Gerais. Durante o evento tivemos a oportunidade estratégica para promover a cidade, atrair investimentos e estimular o empreendedorismo local. Nesse evento de presença também possibilitou o estabelecimento de redes de colaboração e troca de conhecimentos entre os diversos participantes, reforçando a importância da cooperação para o crescimento econômico sustentável.”

Já para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, a SEDET busca engajamento em fortalecer a economia local e regional, especialmente no âmbito agropecuário. “Essa participação não apenas celebrou as conquistas passadas, mas também sinalizou um futuro promissor de colaboração, crescimento e progresso para todos os envolvidos.”

FENEC – COPAMA

A Coopama – Cooperativa Agrária de Machado surgiu em 1944, para somar esforços para atingir objetivos comuns que beneficiem a todos. Hoje, com mais de 79 anos de história, sobressaímos em nossa área de atuação.

A Feira contou com um ambiente repleto de oportunidades, novidades e conhecimento técnico. Empresas de diversos segmentos do agronegócio estavam presentes, apresentando produtos e serviços inovadores, bem como soluções que impulsionam os negócios dos produtores rurais. O evento é um ponto de encontro para trocas de experiências e para explorar as tendências mais recentes do mercado.

A FENEC não apenas reforça o compromisso da região com o desenvolvimento sustentável e a excelência no agronegócio, mas também cria um espaço onde os participantes podem se conectar com líderes de mercado, especialistas e colegas do setor.