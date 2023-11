Prefeitura de Poços de Caldas decreta luto oficial pelo falecimento de Lázaro Emanuel Franco Salles

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura decretou luto oficial de três dias, nesta terça-feira, 28, em decorrência do falecimento do médico, empresário e escritor Dr. Lázaro Emanuel Franco Salles, pela sua relevância na comunidade poços-caldense, tanto na iniciativa privada quanto na vida pública.

Lázaro Salles faleceu nesta segunda-feira (28), aos 70 anos, tendo sido secretário municipal de Administração no período de 1989 a 1990, deixando um legado na gestão pública local. Além disso, teve sua atuação reconhecida em diversas entidades e órgãos do município, evidenciando seu comprometimento com o desenvolvimento da comunidade.

Fundador da Climepe, Dr. Lázaro Salles presidiu a Confederação Maçônica do Brasil (COMAB), em 2013, e foi o primeiro Grão-Mestre do interior de Minas Gerais, eleito em 2012, com a maior votação da história da Maçonaria Mineira.

Dr. Salles também deixou sua marca como bioquímico e proprietário do laboratório clínico Biosalli. Seu legado literário é igualmente notável, com 11 obras, incluindo o tocante e bem-humorado “Quero de volta minhas lágrimas”, um relato sobre sua jornada ao descobrir um câncer no pulmão aos 67 anos. A renda proveniente da venda de seus livros foi integralmente destinada à Fundação Casa do Maçom João Baroni, uma entidade de ação social.

O luto oficial de três dias foi estabelecido por meio do Decreto 14.417.