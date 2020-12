Golpe: informação de vale gás natalino é fake news

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas informa que é falsa a mensagem que circula nas redes sociais sobre a abertura de inscrições para um programa de auxílio gás. O texto diz que os interessados devem se cadastrar em um link para ter acesso ao benefício de duas parcelas de R$ 90.

Desde a semana passada, os diversos equipamentos da Secretaria Municipal de Promoção Social estão recebendo ligações de pessoas que acessaram o link via Whatsapp e desejam mais informações sobre o assunto.

A Secretaria Municipal de Comunicação Social alerta para a tentativa de golpe, já que não há nenhum cadastro deste tipo aberto pela Prefeitura e a mensagem direciona o usuário para um site não oficial. “As publicações da Prefeitura de Poços de Caldas são feitas diretamente no site institucional www.pocosdecaldas.mg.gov.br, tanto no Diário Oficial Eletrônico como no campo destinado a notícias. As informações são compartilhadas também nas redes sociais oficiais da Prefeitura. Em caso de dúvida, além de pesquisar nesses locais, o cidadão pode utilizar também nossa ferramenta de checagem de informações”, destaca o coordenador de Imprensa e Comunicação Social, Paulo Ney de Castro Jr.

Combate às fake news!

A Prefeitura de Poços de Caldas oferece uma ferramenta de checagem de fatos e combate às fakes news, disponibilizada no Sistema de Ouvidoria Online, o e-Ouve. A ferramenta de fact-checking pode ser utilizada sempre que um cidadão precisar confirmar alguma informação relacionada aos atos da Prefeitura, secretarias municipais e autarquias.

O Sistema de Ouvidoria Digital via aplicativo está disponível para download gratuito nos serviços de distribuição digital de aplicativos (basta digitar eOuve) ou pelo site.

Na dúvida, não compartilhe!