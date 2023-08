Pesquisa do Procon indica queda no preço da cesta básica

O Procon Poços divulgou a mais recente pesquisa de preço dos produtos da cesta básica, realizada entre os dias 22 e 25 de junho. Segundo o levantamento, houve queda de 0,11% no valor total em relação ao mês anterior.

Os itens que tiveram queda de preço foram morango (R$ 3,47), batata inglesa (R$ 2,46), feijão carioca (R$ 1,09), pão doce (R$ 2,04), arroz (R$ 0,82), leite em pó (R$ 0,74) e água sanitária )R$ 0,63).

O grande vilão foi o mamão papaia, que subiu (R$ 4,79). Também ficaram mais caros o amido de milho (R$ 1,91),o azeite de oliva extravirgem (R$ 2,89), o pão francês (R$ 0,88) e o sabão em pó (R$ 0,40).

Já os preços das carnes caíram 4,89%. A pesquisa aponta queda na alcatra (R$ 5,24), picanha (R$ 4,70), contrafilé (R$3,91) e coxão mole (R$1,74).

A pesquisa abrange 14 supermercados e atacarejos de Poços de Caldas. Acesse o link abaixo ter acesso.

PESQUISA CESTA BASICA JULHO 2023

