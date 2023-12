Deslocamento de pedras atinge prédio da Câmara Municipal em Poços de Caldas

Nesta terça-feira (05), por volta das 19h45, a sessão ordinária da Câmara de Poços foi suspensa, devido a um deslocamento de pedras no terreno localizado ao fundo do Edifício Bauxita.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados, comparecendo ao local e, em uma análise prévia, constatou-se que houve, sim, um deslocamento, no entanto o maciço rochoso encontra-se intacto.

Não houve danos ao patrimônio. Uma análise mais conclusiva será realizada nesta quarta-feira (06). O prédio encontra-se liberado para funcionamento normal da Câmara e das atividades legislativas.

