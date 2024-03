Picanha e tilápia têm queda no preço; azeite e pão francês sobem

O Procon de Poços divulgou uma nova pesquisa de preço dos produtos da cesta básica. De acordo com o levantamento, feito nesta semana, houve um aumento de 1,79% em comparação ao mês anterior.

Os itens que subiram foram manga palmer (R$ 2,21), azeite de oliva extravirgem (R$ 1,80), cebola nacional (R$ 1,26), requeijão cremoso (R$ 1,12) e pão francês (R$ 0,22).

Caíram pão doce (R$ 2,36), batata inglesa (R$ 0,91), açúcar cristal de 5 quilos (R$ 0,87), açúcar cristal de um quilo (R$ 0,35), sardinha em conserva (R$ 0,62) e pó de café (R$ 0,57).

Carnes

Já entre as carnes, estão mais baratos o acém (R $2,04), a picanha (R$ 0,77) e a tilápia (R$ 4,93). Subiram músculo (R$ 1,58), fígado (R$ 1,11) e contrafilé (R$ 0,74).

Ao todo, foram visitados 15 supermercados e atacarejos de Poços de Caldas. Acesse a pesquisa abaixo.

PESQUISA-CESTA-BASICA-FEVEREIRO-2024

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.