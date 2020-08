PM apreende anabolizantes no bairro Jardim Regina, em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

As ampolas foram encontradas no carro e na casa do suspeito, que afirmou ser para uso pessoal

Alice Dionisio | 10h23

No final da tarde de ontem (25), a Polícia Militar de Poços de Caldas abordou um grupo de pessoas que estava em uma confraternização, no bairro Jardim Regina.

Durante busca pessoal, os militares encontraram oito ampolas de esteroide anabolizante no porta malas do carro do dono do imóvel. Ele afirmou que o produto é para uso próprio e que havia adquirido de terceiros, em uma academia da cidade. Dentro da casa, mais quatro medicamentos anabolizantes e um frasco de decanoato de nandrolona foram encontrados.

Como os produtos não tinham nenhuma procedência, eles foram apreendidos e levados para a Delegacia. O autor foi preso.