PM apreende mais adolescentes no tráfico de drogas na Zona Leste

Nesta segunda-feira (24), um policial de folga apreendeu dois adolescentes por tráfico de drogas na Zona Leste de Poços de Caldas. O policial que estava passando pela rua das Perdizes com a Jaguary, observou que dois indivíduos, estavam em conduta típica de compra e venda de drogas em via pública.

O policial acionou reforços do tático móvel e a equipe policial aproximou-se da localidade e reteve os suspeitos.

Submetidos a busca pessoal e também identificados, os dois menores de 15 e de 17 anos portavam 26 pedras de crack, 8 papelotes de cocaína, além de R$ 95,00.

Os dois menores e os materiais apreendidos foram encaminhados a Delegacia de Polícia.

Fonte: PM MG

Beatriz Aquino

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.