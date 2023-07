Poços Ativa busca organizações da sociedade civil para colaboração

A Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, publicou um edital de chamamento para seleção de organizações da sociedade civil (OSCs) interessadas em apoiar o projeto Poços Ativa.

O Poços Ativa estimula a prática esportiva e a promove socialização, em competições, eventos, programas de formação, treinamento, complementação educacional, integração cívica e cidadã.

O termo de colaboração visa apoio financeiro ao projeto esportivo voltado à utilização dos espaços públicos esportivos para o desenvolvimento de atividades esportivas, físicas e recreativas em atendimento às crianças, adolescentes, adultos e idosos, com a oferta de aulas de iniciação esportiva, de atividade física e organização de ações.

Podem participar do edital:

– entidades privadas sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não distribuam entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva

– sociedades cooperativas previstas na lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999, as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social, as alcançadas por programas e

ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda, as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural, e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social

– organizações religiosas que se dediquem a atividades ou projetos de interesse público e de cunho social distintos dos destinados a fins exclusivamente religiosos

– entidades privadas sem fins lucrativos cujo estatuto explicite a prática ou administração do esporte, inclusive programas de esporte educacional e/ou competições esportivas

O edital completo está disponível no link https://encurtador.com.br/nAMV5 (a partir da página 4).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.