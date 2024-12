Poços-caldense é uma das primeiras mulheres soldados fuzileiros navais da Marinha do Brasil

O prefeito Sérgio Azevedo recebeu, em seu gabinete no Centro Administrativo, Valeska Victoria Rangel, de 21 anos, moradora de Poços de Caldas, que acaba de se formar como soldado fuzileiro naval da Marinha do Brasil. Valeska é uma das pioneiras a ocupar essa posição, marcando a primeira vez que a Marinha abriu vagas para mulheres nessa área.

O processo seletivo, iniciado em 2023, contou com 33 mil inscritos para apenas 1.080 vagas, das quais 128 foram destinadas exclusivamente para mulheres. Após concluir sua formação, Valeska seguirá carreira nos batalhões do Rio de Janeiro, onde dará continuidade ao trabalho de defesa do Brasil.

Durante a visita, a jovem destacou o orgulho de representar a cidade e o país em uma posição tão significativa. “Me sinto honrada por poder representar a Marinha e as Forças Armadas em defesa do Brasil”, afirmou.

Para o prefeito Sérgio Azevedo, a conquista de Valeska é motivo de orgulho para Poços de Caldas. “É uma honra receber Valeska e parabenizá-la por essa importante conquista. Sua dedicação e pioneirismo são inspiradores, mostrando que nossas mulheres têm força e determinação para ocupar espaços antes destinados apenas aos homens. Poços de Caldas tem muito orgulho de você”, destacou o prefeito.

