Operação de trânsito apreende 13 veículos em Poços, incluindo carros de luxo

Mais uma operação conjunta entre a Polícia Militar e o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) foi realizada em Poços de Caldas neste domingo, 9. A ação teve como objetivo garantir a segurança viária e a regularização dos veículos que circulam pela cidade.

Durante a operação, foram abordados um total de 156 veículos, entre carros, motos e caminhão. Os agentes de trânsito removeram dez carros, entre eles dois de luxo, além de duas motos e um caminhão que estavam em situação irregular, não atendendo aos requisitos legais para circulação.

Além disso, foram identificados seis condutores que estavam dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que configura uma infração grave. Outro condutor foi flagrado conduzindo veículo de categoria diferente.

Ao todo, foram confeccionados 35 Autos de Infração de Trânsito (AIT) durante a operação, registrando as diversas irregularidades identificadas durante as abordagens.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.