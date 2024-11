Poços de Caldas comemora 152 anos com mês de inaugurações e celebrações especiais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas, a maior cidade do Sul de Minas Gerais, completa 152 anos no próximo dia 6 de novembro, e para celebrar essa data tão especial, a Prefeitura preparou um mês repleto de inaugurações, eventos culturais e momentos de grande emoção. A cidade, conhecida por suas águas termais, belezas naturais e pelo acolhimento, vive um momento de transformação com importantes investimentos em infraestrutura, segurança, saúde, educação e lazer.

Com uma população de 171.533 habitantes, segundo o IBGE, Poços de Caldas é o 15º maior município de Minas Gerais e o principal polo econômico e turístico do Sul do estado.

Destaques da programação de aniversário

A semana de aniversário da cidade começa no dia 6 de novembro com a aguardada inauguração do novo Centro Administrativo Sebastião Navarro, uma obra realizada em tempo recorde, 1 anos e 7 meses, que promete modernizar e centralizar o atendimento ao cidadão. Localizado na zona oeste da cidade, ao lado do Terminal Rodoviário Dr. Sebastião Vieira Romão, o novo prédio tem uma área de mais de 46 mil m² e abriga todas as secretarias municipais, além dos gabinetes do prefeito e vice-prefeito. A inauguração ocorrerá às 10h.

Ainda no dia 6 às 18h, haverá uma missa comemorativa na Basílica Matriz de Nossa Senhora da Saúde.

Programação cultural e novas obras

As comemorações continuam no dia 7 de novembro, com o lançamento de um selo comemorativo aos 50 anos da FEARPO, às 15h na ACIA. Entre os dias 7 e 17, Poços de Caldas será palco da 1ª Mostra Lei Paulo Gustavo de Cinema, uma homenagem ao cinema nacional que celebra o aniversário da cidade.

Na sexta-feira, dia 8 de novembro, será inaugurada a Alameda Poços, às 18h30, com uma noite especial ao som da Banda da Polícia Militar e encerramento com a cantora Vanessa Costa.

E no dia 09 de novembro, às 10h, será apresentado um novo projeto para o Parque Municipal Antônio Molinari, um dos principais espaços de lazer da cidade, seguido da inauguração da Vila do Artesanato com artigos natalinos no Parque José Afonso Junqueira às 14h.

Inaugurações ao longo do mês

Durante todo o mês, a cidade será contemplada com a entrega de diversas obras e melhorias, como a inauguração do Centro de Educação Infantil Aureliano Miranda de Carvalho, no bairro São Jorge, a revitalização do Clube de Judô, a entrega do Mirante São João, a Praça Edir Frayha e o Centro de Referência do Idoso na zona sul.

A programação ainda conta com o tradicional acendimento das luzes de Natal no dia 23 de novembro, marcando o início do Natal Poços de Luz, que promete encantar moradores e visitantes.

Um dos momentos mais aguardados será no dia 25 de novembro, com a entrega da Comenda Dom Pedro II, às personalidades que se destacaram por suas contribuições ao desenvolvimento da cidade, méritos pessoais e relevantes serviços prestados à comunidade poços-caldense. A honraria é uma das mais prestigiadas e simbólicas da cidade.

E encerrando as comemorações no dia 29 de novembro, será inaugurado o Centro de Monitoramento no Centro Integrado de Segurança, reforçando o compromisso da cidade com a segurança pública e a modernização de seus serviços.

Uma cidade em constante evolução

O prefeito Sérgio Azevedo destacou a importância desse momento para Poços de Caldas: “Estamos celebrando 152 anos de uma cidade que, ao longo dos últimos anos, passou por uma verdadeira transformação. Com muito trabalho, conseguimos melhorar a infraestrutura, ampliar os serviços e trazer mais qualidade de vida para os nossos cidadãos. Este é um aniversário de conquistas e de olhar para o futuro, sempre visando fazer de Poços de Caldas um lugar cada vez melhor.”

As comemorações dos 152 anos reforçam o compromisso de Poços de Caldas com o desenvolvimento sustentável e a valorização de sua história, transformando a cidade em um exemplo de progresso e orgulho para Minas Gerais.