Poços de Caldas: Confira o funcionamento dos serviços públicos no feriado da Consciência Negra

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta quarta-feira, 20 de novembro, feriado nacional em celebração ao Dia da Consciência Negra, não haverá atendimento ao público na Prefeitura de Poços de Caldas e nas autarquias municipais. Os serviços serão retomados normalmente na quinta-feira, 21 de novembro, a partir das 8h. Confira como será o funcionamento dos principais setores da Administração Municipal:

Saúde

As unidades básicas de saúde, núcleos especializados e farmácias municipais ficarão fechadas durante o feriado e retomarão suas atividades normais na quinta-feira (21). Já a UPA – Unidade de Pronto Atendimento e o Hospital Margarita Morales funcionaram sem interrupção, garantindo o atendimento de urgência e emergência à população.

Coleta de Lixo

O serviço de coleta de lixo será realizado normalmente durante o feriado, sem alteração nos horários. Isso inclui uma coleta seletiva de recicláveis, feita pelas cooperativas.

Turismo

Para quem deseja aproveitar o dia de folga, a Secretaria Municipal de Turismo informa o funcionamento dos principais atrativos:

Balneário Mário Mourão : Aberto no feriado, com funcionamento das 7h às 19h na sexta-feira e no sábado, e das 7h ao meio-dia no domingo.

Thermas Antônio Carlos : Administrado pelo governo estadual, informações sobre os horários podem ser obtidas pelo telefone (35) 3721-7731.

Teleférico e Parque do Cristo : O teleférico estará em operação todos os dias, das 9h às 18h. O acesso ao Parque do Cristo , que também pode ser feito por estrada asfaltada, fica aberto sob gestão da CITUR.

Turismo Rural

Como sugestão de passeio para o feriado, a Secretaria Municipal de Turismo destaca o roteiro de Turismo Rural, que inclui visitas a cachaçarias, fazendas de café, queijarias e fábricas de azeite. Mais informações sobre roteiros e locais disponíveis podem ser obtidas no Centro de Informações Turísticas (CIT), localizado na antiga estação ferroviária Fepasa/Mogiana.