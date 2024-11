POÇOS DE CALDAS CONQUISTA SELO OURO DE QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas foi reconhecida com o Selo Ouro de Qualidade em Transparência Pública pelo Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), uma avaliação promovida pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). A cidade obteve uma nota de 88,51%, refletindo o compromisso contínuo da administração em garantir clareza e responsabilidade na prestação de contas à população.

Esse reconhecimento coloca o município entre as mais transparentes do Brasil, destacando-se no Ciclo 2024 do PNTP, que busca padronizar e fortalecer as práticas de transparência em todas as esferas da administração pública. O objetivo central do programa é incentivar o controle social e promover uma gestão responsável dos recursos públicos, proporcionando maior visibilidade aos órgãos governamentais.

O secretário de Controle Interno, Rogério Moisés, celebrou a conquista, ressaltando a importância dessa certificação. “A obtenção do Selo Ouro demonstra o compromisso da gestão com a transparência e o controle social. Priorizamos boas práticas de governança, sempre focando no uso responsável dos recursos públicos e na prestação de contas à sociedade”, declarou Moisés.

Antônio Donizete Albino, secretário de Comunicação, também destacou o compromisso da administração. Segundo ele, a gestão do prefeito Sérgio Azevedo sempre teve como prioridade o fortalecimento da transparência. “Esse resultado é fruto de um esforço coletivo. Trabalhamos diariamente para melhorar o atendimento ao cidadão e garantir o acesso claro às informações públicas”, afirmou Albino.

Na avaliação, o Poder Executivo de Poços de Caldas alcançou 80,74%, enquanto o Legislativo obteve 96,25%, reforçando o compromisso de ambos os poderes com a transparência. Além da Prefeitura, outros órgãos, como o Judiciário e os tribunais de contas, também foram avaliados, recebendo notas conforme o desempenho.

Os resultados da avaliação podem ser consultados no Radar da Transparência , que reúne os índices de transparência de instituições de todo o país.