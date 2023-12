Poços de Caldas é destaque nacional no Programa Educa Trânsito

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O município de Poços de Caldas foi destaque em 2023 pela sua participação no Programa Educa Trânsito – Educação para Mobilidade Consciente. A cidade foi condecorada com o “Selo Município Destaque 2023” em reconhecimento às ações de conscientização realizadas nas escolas participantes sobre o tema Trânsito e Cidadania.

A premiação foi anunciada no dia 12 de dezembro de 2023, durante uma “live” promovida pelo Observatório Nacional de Segurança Viária com a temática “Formando Cidadãos para o Trânsito”.

Participaram da premiação do Programa Educa Trânsito 22 municípios do Brasil. O município de Poços de Caldas foi reconhecido como destaque juntamente com outras três cidades: Ribeirão Preto (SP), Arapiraca (AL) e Hortolândia (SP). Durante todo o ano foram realizadas ações com os estudantes como blitz educativa, palestras, confecção de jogos e maquetes, panfletagens com a comunidade escolar, entre outros.

Poços de Caldas também se destacou nas ações referentes à “Campanha Maio Amarelo – no trânsito, escolha a vida” e à Semana Nacional do Trânsito, que aconteceu de 18 a 25 de setembro deste ano. As escolas participantes utilizaram como apoio para o trabalho desenvolvido os livros do Programa Educa e contaram também com a parceria da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Defesa Social.

Poços de Caldas iniciou o Programa Educa Trânsito no ano de 2022 e em 2023 deu continuidade às ações. Doze escolas municipais participaram do Programa: Alvino Hosken de Oliveira, Professor Antônio Sérgio Teixeira, Dona Mariquinhas Brochado, José Mamud Assan, Carmélia de Castro, João Pinheiro, Lions Club Centro, Presidente Washington Luís, Raphael Sanches, Wilson Hedy Molinari, Professor Júlio Bonazzi e Professor Arino Ferreira Pinto.

“A Secretaria Municipal de Educação agradece e parabeniza as escolas participantes nessa parceria que deu certo. Que em 2024 novas ações ocorram para que cada vez mais possamos desenvolver nos estudantes a consciência cidadã para um trânsito mais seguro na cidade”, destaca a secretária municipal de Educação, Maria Helena Braga.