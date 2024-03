Poços de Caldas inicia 2024 com expansão de empregos segundo dados do Caged

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas começou o ano de 2024 com saldo positivo na geração de empregos, conforme os dados mais recentes divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Em janeiro, a cidade testemunhou a criação de 189 novas vagas de emprego, refletindo um vigoroso início de ano para a economia local.

O saldo positivo foi o resultado de 2.644 admissões frente a 2.455 desligamentos, demonstrando um dinamismo no mercado de trabalho. O setor industrial liderou a expansão, contratando 530 trabalhadores, enquanto 273 foram desligados, resultando em um acréscimo líquido de 257 vagas. Este crescimento enfatiza a importância da indústria como um motor de desenvolvimento econômico para a região.

A construção também se destacou, com a criação de 112 novas posições, fruto de 2016 admissões contra 104 desligamentos. Este setor vem mostrando um papel crucial na absorção de mão de obra e impulsionamento da economia local por meio de novos projetos e infraestrutura.

Já o comércio enfrenta saldo negativo de 168 vagas, decorrente de 552 contratações e 720 desligamentos. Da mesma forma, o setor de serviços viu um declínio modesto, perdendo nove vagas após 1.318 admissões e 1.327 desligamentos. A agropecuária também registrou um ligeiro decréscimo, com três vagas a menos, indicando 28 admissões e 31 desligamentos.

Enquanto o ano avança, a expectativa é de que mais setores se recuperem e contribuam para o crescimento econômico e a prosperidade da região.

Os dados do Caged são divulgados mensalmente e oferecem uma visão detalhada do mercado de trabalho local. Os interessados ​​podem acessar essas estatísticas através do link http://pdet.mte.gov.br/novo-caged, onde podem encontrar informações atualizadas sobre a criação de empregos em Poços de Caldas e em outras regiões do Brasil.