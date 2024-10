Poços de Caldas institui selo verde para promoção de práticas empresariais sustentáveis

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Lei n.º 9.928 foi sancionada pelo prefeito Sérgio Azevedo que cria a certificação ambiental municipal “Selo Verde – Empresa Sustentável”. A nova lei visa criar e considerar empresas que adotam práticas sustentáveis ​​no município, fortalecendo a responsabilidade socioambiental como um valor no empreendedorismo local.

O Selo Verde é voltado para identificar e certificar empresas que comprovem a adoção de práticas ecologicamente responsáveis, tais como o gerenciamento de resíduos sólidos, o uso de materiais reciclados, o apoio a ONGs ambientais e a implementação de políticas de baixo consumo de recursos e emissão de poluentes.

O Selo Verde será dividido em três classes, conforme a quantidade de práticas adotadas:

Classe A : empresas que comprovam a adoção de pelo menos 10 das 12 práticas sustentáveis ​​previstas.

Classe B : empresas que adotam ao menos 8 práticas.

Classe C : empresas que adotam no mínimo 6 práticas.

Além de promover a sustentabilidade, a certificação pretende engajar a população ao cultivar o consumo consciente de bens e serviços de empresas comprometidas com o meio ambiente. As empresas certificadas poderão utilizar o selo em suas embalagens e campanhas publicitárias, reforçando sua imagem de responsabilidade socioambiental.

A certificação tem validade de dois anos, podendo ser renovada mediante apresentação de relatórios periódicos e documentos comprobatórios. Empresas que não cumprem os requisitos perderão o selo, garantindo o rigor no cumprimento das práticas sustentáveis.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Marcus Vinícius Ferreira de Moraes, ressalta que atualmente, estão apresentando o projeto às empresas locais, destacando a importância de sua adesão. “Nosso objetivo é criar uma rede de negócios sustentáveis ​​que fortaleça a economia de Poços de Caldas e, ao mesmo tempo, contribua diretamente para a preservação de nossos recursos naturais. Acreditamos que, com a união entre o poder público e a iniciativa privada, podemos construir um futuro mais verde e equilibrado. Esse projeto é fundamental para promover a sustentabilidade em nosso município, incentivando as empresas a adotarem práticas ambientais responsáveis. A certificação não só reconhece os esforços das empresas já comprometidas com a preservação do meio ambiente, mas também estimulam outras a seguirem o mesmo caminho.”