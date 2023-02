Poços de Caldas marca presença no 2º Encontro Estadual das Afromineiridades

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Mais uma vez, Poços de Caldas marcou presença no Encontro Estadual das Afromineiridades, realizado pelo Governo de Minas, nos dias 3 e 4 de fevereiro, na capital Belo Horizonte. Além do secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra, representantes do Conselho Municipal de Política Cultural também participaram da programação.

O evento tem como objetivo dar continuidade às ações de fomento, circulação e visibilidade aos grupos culturais de raízes afro existentes no estado e é uma realização da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha/MG), com apoio da Fundação Clóvis Salgado e do Conselho Estadual de Política Cultural.

A 2ª edição do encontro foi realizada nos dias 3 e 4 de fevereiro, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes e na Praça da Liberdade, respectivamente. A programação contou com apresentações de música, dança, exposição, oficina e palestra, com manifestações da cultura tradicional como Ternos de Gongo, de Catopê e Moçambique, além de Folia de Reis, dança afro e capoeira.

“Novamente, Poços de Caldas participa do Encontro de Afromineiridades, reforçando nossa proposta de valorização e reconhecimento das expressões de matriz afro e da cultura tradicional local. É um momento ímpar quando as expressões da cultura popular ocupam o Palácio das Artes, palco máximo da cultura mineira”, destaca o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra.

Também estiveram presentes ao evento as integrantes do Conselho Municipal de Política Cultural Maria Augusta Clementino, Eduarda Carimbá e Lavínia Du Valle. Elas foram estabelecer um intercâmbio de informações e conhecimentos para viabilizar a realização do encontro de afromineiridades em Poços de Caldas, que deve reunir manifestações da cultura tradicional do município e convidados de diversos locais.

O evento integra as ações do Plano Descentra Cultura Minas Gerais da Secult, que tem o objetivo de municipalizar e democratizar o acesso aos bens e serviços da Cultura, com base nas diretrizes estabelecidas no Plano Estadual de Cultura, valorizando artistas, trabalhadores e trabalhadoras da Cultura, estimulando a geração de emprego e renda, com atenção especial à cultura popular e tradicional do estado. A 2ª edição do encontro firma o compromisso no calendário de Patrimônio Cultural de Minas.