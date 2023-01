Poços de Caldas registrou 336 casos de dengue em 2022

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Coordenador da vigilância Sanitária, Jorge Miguel do Lago, fez um balanço dos casos de dengue em Poços de Caldas. Durante todo o ano foram registrados 236 casos suspeitos de dengue. Destes, 12 foram confirmados como dengue e 03 como casos de Chikugunya. Segundo o coordenador, o período de chuva é o mais favorável para a reprodução do mosquito.

Ainda segundo as informações da Vigilância Sanitária, 90% dos focos do mosquito foram encontrados em residências. A equipe endêmica de Poços trabalha durante todo o ano e segue intensificando as ações de combate ao mosquito.

Dengue

A dengue é uma doença febril aguda, sistêmica e dinâmica, variando desde casos assintomáticos a quadros graves, inclusive óbitos. Nos casos sintomáticos pode apresentar três fases clínicas: febril, crítica e de recuperação.

A primeira manifestação é a febre, geralmente acima de 38ºC, de início súbito e duração de 02 a 07 dias, associada à cefaléia, cansaço, mialgia, artralgia, dor retro-orbitária ou exantema. Com o declínio da febre (entre o 3º e 7º dia do início dos sintomas), grande parte dos pacientes recupera-se gradativamente. No entanto, alguns podem evoluir para a fase

crítica da doença, iniciando com sinais de alarme.

A dengue pode evoluir para remissão dos sintomas, ou pode agravar-se, exigindo constante reavaliação e observação, para que as intervenções sejam oportunas e os óbitos não ocorram.

Chikungunya

Infecção viral transmitida por mosquitos.

Chikungunya é encontrado em todo o mundo, particularmente na África, Ásia e Índia.

Os sintomas geralmente aparecem depois de uma semana de infecção. Febre e dor nas articulações surgem subitamente. Dor muscular, dor de cabeça, fadiga e erupção também podem ocorrer. Cerca de 30% dos casos não chegam a desenvolver sintomas.

O tratamento visa aliviar os sintomas. A maioria das pessoas se sente melhor em cerca de uma semana, depois que o vírus segue seu curso.

Beatriz Aquino