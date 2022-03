Poços de Caldas se enquadra novamente na categoria A do mapa do turismo brasileiro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal de Turismo, juntamente com todo o trade, comemoram a inclusão, novamente, de Poços de Caldas na categoria ‘A’ no Mapa do Turismo Brasileiro, estudo coordenado pelo Ministério do Turismo divulgado na última segunda, 28 de março.

A categorização dos municípios turísticos, que vai de “A” a “E”, é um instrumento de acompanhamento do desempenho das economias turísticas locais e subsidia a priorização de investimentos por programas do Ministério do Turismo, incluindo ações de infraestrutura turística, qualificação profissional e promoção dos destinos, observando características específicas de demanda e vocação turística.

Para se chegar à categorização, o Ministério do Turismo leva em conta diversos dados relacionados às atividades econômicas da área, bem como a implementação das políticas públicas, com acompanhamento constante pelo Estado e pelo Governo Federal, além da compilação de dados encaminhada aos órgãos estaduais.

No estudo, constam 2542 municípios brasileiros que possuem alguma atividade turística ou meios de hospedagem. Em Minas, são 567 municípios cadastrados, sendo o estado brasileiro com o maior número de municípios validados e que compõem o Mapa do Turismo Brasileiro.

Para o secretário municipal de Turismo, Ricardo Oliveira, a permanência de Poços na categoria ‘A’ é muito significativo. “Esse resultado comprova que o setor vem evoluindo e isso nos chancela para receber investimentos do governo do estado, como já vem acontecendo . O objetivo é trabalhar sempre para que Poços permaneça nesta posição e possa estar apta para receber projetos também do governo federal e se solidificar cada vez mais no cenário nacional como um dos melhores destinos turísticos do país”.