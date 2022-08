Poços de Caldas terá semana de luta da pessoa em situação de rua

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em que rua você mora? Uma pergunta simples, frequentemente presente nos diálogos cotidianos, mas que ganha novos contornos e perspectivas quando relacionada às pessoas em situação de rua. “Em que rua você mora?” será o tema da campanha que reúne diversas ações referentes aos direitos dessa população, na Semana de Luta da Pessoa em Situação de Rua, realizada de 15 a 19 de agosto, em Poços de Caldas.

A rede de atendimento à pessoa em situação de rua de Poços de Caldas – Rede Pop – está mobilizada para as ações alusivas aos direitos dessa população, especialmente na semana de 15 a 19 de agosto, quando será celebrado pela primeira vez o Dia Municipal de Luta da População em Situação de Rua. A programação conta com atividades de autocuidado, exposição fotográfica, apresentações culturais e até mesmo uma olimpíada entre os usuários dos serviços ofertados pela Rede POP.

A data

O Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua é celebrado em 19 de agosto e foi instituído em referência ao acontecimento conhecido como “Massacre da Sé”, em 2004, quando sete pessoas foram assassinadas e oito ficaram gravemente feridas enquanto dormiam na região da Praça da Sé, em São Paulo/SP.

Neste ano, pela primeira vez, Poços de Caldas conta também com o Dia Municipal de Luta da População em Situação de Rua, a partir da publicação da Lei 9.540, sancionada pelo prefeito Sérgio Azevedo no dia 28 de dezembro de 2021. Com isso, a data passa a constar no Calendário Oficial de Eventos Turísticos, Culturais e Desportivos do Município de Poços de Caldas.

Anualmente em 19 de agosto, o Poder Público, instituições de ensino e organizações sociais deverão realizar, promover e apoiar eventos que visem à conscientização sobre a luta da população em situação de rua, inclusive firmando parcerias para a promoção de atividades alusivas à conscientização e atenção sobre o tema.

Em que rua você mora?

Para 2022, representantes de instituições socioassistenciais e servidores envolvidos nos diversos serviços ofertados à população em situação de rua pensaram coletivamente em uma temática para a ação: Em que rua você mora? “Necessariamente, qualquer pessoa vai responder que reside em alguma rua. Queremos propor uma reflexão sobre em que ruas este público mora, qual é a história por trás e o que tem para além deste ‘estar nas ruas’”, explica a psicóloga da Proteção Social Especial, Klara Julia do Lago Silva.

A Política Nacional para a População em Situação de Rua, instituída pelo Decreto nº 7.053 de 23 de dezembro de 2009, define a população de rua como “o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória”.