Poços de Caldas teve 100% de lotação nas férias e atividade turística em Minas Gerais cresce 720% acima da média nacional

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O estado de Minas Gerais se mantém no topo dos destinos mais buscados pelos brasileiros, como reforçam os dados do Ministério do Turismo referentes à pesquisa de Demanda Turismo Rural. A pesquisa revela que Minas Gerais lidera a lista dos estados mais procurados para visitação, sendo a natureza destacada por 74% dos respondentes e a comida caseira citada por 73%.

A experiência gastronômica, o turismo de natureza, de aventura, os patrimônios históricos, além da arte moderna e contemporânea, são justamente as cinco principais “estrelas” motivadoras da atividade turística em território mineiro e inspiraram a criação da campanha “Quem ama Minas, dá 5 estrelas”. Realizada pelo Governo de Minas, por meio da Secult, a iniciativa visa atrair mais turistas, aumentando a geração de emprego e renda.

Em nível local, a Prefeitura de Poços ressalta o grande avanço que o setor do Turismo está presenciando, com grandes eventos e toda a infraestrutura que a cidade passa, além do processo de concessão à iniciativa privada de cinco atrativos turísticos da cidade. O principal deles, e o que está em pleno funcionamento é o denominado Parque do Cristo, que inclui o teleférico. A empresa vencedora da concessão, a Citur, aponta para os números do teleférico como grande indicador deste sucesso.

Eventos promovidos pela Prefeitura também movimentam o setor nos meses de férias, como o Arraiá no Parque, que aconteceu no mês de junho, atraindo mais de 50 mil pessoas nos quatro dias de festa. O Festival de Inverno que contou com mais de 150 atrações para a cidade com peças de teatro, espetáculos de dança e circo, música, exposições e diversão para todas as idades.

“Vivemos um período de grande aquecimento no turismo da cidade. A prova do momento em que Poços vive é a rede hoteleira que desde a retomada do setor, após a pandemia , todo fim de semana, está com praticamente 100% dos leitos ocupados, e também os bares e restaurantes que apresentam filas, mostrando uma cidade sempre cheia”, ressalta o secretário municipal de Turismo, Israel de Souza.

Minas Gerais é o estado que, em abril deste ano, obteve a maior variação nos índices de atividades turísticas, despontando muito acima da média nacional, em relação à qual tem crescimento superior a 720%. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a variação do volume das atividades turísticas do estado de Minas Gerais correspondeu a 10,1% no comparativo com abril de 2022, enquanto a variação do volume nacional foi de 1,4% no mesmo período.

Os dados foram apresentados no relatório mais recente do Observatório do Turismo de Minas Gerais, que integra a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), e reúne informações divulgadas IBGE, dentre outros órgãos, os quais contribuem para mensurar a movimentação do setor turístico.

O secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, ressalta que o resultado é fruto de escolhas assertivas,como o trabalho pautado na transversalidade entre as áreas da pasta. “Isso comprova como as ações do Governo de Minas, alinhadas com o trade turístico e as prefeituras, em prol do desenvolvimento da cultura e do turismo no nosso estado, segue um direcionamento eficaz quando defende a importância do elo entre a cultura e o turismo, gerando resultados sólidos e surpreendentes, como esse que nos revela o último relatório do Observatório do Turismo de Minas Gerais”, afirma Oliveira.

O estudo também mostra que o faturamento do turismo no primeiro quadrimestre de 2023 foi de R$ 73 bilhões, sendo o maior montante já contabilizado no período dos últimos oito anos, conforme o Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomércio-SP).

Vale destacar que em maio os estrangeiros deixaram no Brasil US$ 567 milhões, o maior volume para o mês da série histórica registrada desde 1998, de acordo com o Branco Central. No primeiro quadrimestre, foram registrados 2,7 milhões de estrangeiros no Brasil, um aumento de 75% em comparação ao mesmo período de 2022.

E a meta para Poços de Caldas é fomentar cada vez mais, segundo o diretor de Turismo, Hugo Rego. “Estamos cuidando da cidade em todos os segmentos, com obras por toda a cidade, melhorando a infraestrutura com asfalto, praças renovadas e os equipamentos turísticos alinhados, temos movimentando todos os meses a cidade, com grandes eventos esportivos, culturais e turísticos, a ideia é que a cidade esteja sempre cheia, consequentemente gerando a economia local.”