Poços Doar: Prefeitura de Poços de Caldas inicia 3° edição para incentivar a doação de sangue em período de férias

A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas dará início à 3ª edição do programa “Poços Doar”. A iniciativa visa incentivar a doação de sangue durante o período de férias, compreendido entre 1º de dezembro e 31 de janeiro, com o slogan: “Não Importa onde você está, o importante é doar”.

A doação de sangue é um gesto altruísta que desempenha um papel vital na área da saúde, contribuindo diretamente para salvar vidas. A Lei 9.516/2021, que instituiu o programa “Poços Doar” de autoria do vereador Wellington Guimarães, busca que os estoques estejam adequados, especialmente nos momentos em que a demanda pode aumentar.

Segundo a equipe de captação da unidade local da Fundação Hemominas em Poços de Caldas, o número de doadores na cidade ainda é inferior ao potencial de atendimento da unidade. É observado anualmente que, durante o período de férias, os turistas são os principais doadores, aproveitando a oportunidade para realizar essa nobre ação em nosso município.

A Secretaria de Comunicação da Prefeitura intensificará a divulgação da campanha por meio de diversos canais, buscando sensibilizar toda a população para a importância da doação de sangue durante as férias.

A doação pode ser agendada de maneira fácil e rápida, proporcionando mais comodidade aos doadores. Através do aplicativo MGApp ou do site www.hemominas.mg.gov.br, os interessados podem realizar o agendamento e obter mais informações sobre os requisitos e procedimentos necessários para a doação.

Ao participar do “Poços Doar”, os cidadãos têm a oportunidade não apenas de contribuir para a saúde da comunidade, mas também de fortalecer o espírito solidário que caracteriza Poços de Caldas. A doação de sangue é um ato simples que faz toda a diferença na vida daqueles que dependem desse gesto para continuar vivendo.

