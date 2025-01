Poços é o terceiro destino turístico mais procurado de Minas Gerais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Segundo a empresa Booking.com – uma das maiores plataformas de vendas de viagens online do mundo – dentre as buscas por destinos em Minas gerais, Poços está atrás apenas de Belo Horizonte e Monte Verde. Ainda de acordo com projeções da empresa, a expectativa é que Poços que ficou em terceiro lugar como destino turístico mais pesquisado em 2024 passe à segunda posição em 2025. A cidade segue avançando no favoritismo, com aumento de 24% nas buscas por acomodações para viagens para o primeiro semestre deste ano comparado ao mesmo período do ano passado. A rede hoteleira do município e o comércio da cidade comemoram a disparada no turismo. Segundo Waldir Miguel, presidente do Sindicato de Hotéis, desde 2023 Poços de Caldas vem conquistando uma demanda crescente, obtendo lotação máxima em feriados prolongados e em certos períodos de férias escolares. “A expectativa é que em pouco tempo os hotéis consigam lotação de 90% o ano inteiro”, disse o presidente do Sindicato. Poços de Caldas possui cerca de 10 mil leitos em toda sua rede hoteleira, composta por cerca de 50 hotéis.

A alta vem do investimento que a cidade fez em segurança, infraestrutura e da profissionalização dos pontos turísticos. De acordo com a Citur, empresa que administra a maior parte das atrações turísticas da cidade, apenas o Parque do Cristo recebeu cerca de 620 mil pessoas, enquanto pelo teleférico passaram mais de 185 mil e o total de visitantes em todas as atrações da cidade foi de quase um milhão no ano passado. Para se ter ideia do salto que isso representa, a média de visitantes no Parque do Cristo não passava de 250 mil pessoas por ano.

Atualmente Poços conta com atrações modernas para públicos de todas as idades, possibilidades essas que vão desde roteiro gastronômico, rural, turismo de aventura e até para a simples contemplação da natureza. A Citur registrou aumento no público de 11,1% em janeiro, 6,3% em fevereiro, 6,1% em março, 8,1% em abril, 7,4% em maio, 8,4% em junho, 15,8% em julho, 8,0% em agosto, 7,3% em setembro, 6,3% em outubro, 6,6% no mês de novembro e de 8,6% no último mês do ano.

Embora o período do natal de Poços tenha muita demanda, o mês de julho tem se destacado com a maior alta, quase 16%, devido à junção das férias escolares do meio do ano às diversas atrações gratuitas, como o Festival de Inverno. “Sabendo que os meses de julho, novembro, dezembro e janeiro são de alta temporada. Nossa ideia é fomentar eventos nos meses de baixa para fortalecer o turismo de forma linear. Essa medida deve aquecer o comércio, rede hoteleira e dar vida a nossa cidade o ano inteiro”, afirma Arison Siqueira, Secretário de Turismo.O crescimento do turismo em Poços de Caldas tem ajudado Minas Gerais a liderar pelo segundo ano consecutivo como principal destino turístico do país, atraindo mais de 32 milhões de turistas em 2024. A atividade é fundamental para a economia do estado e representa 7% do PIB. O desempenho de Minas foi de um crescimento de 100% acima da média nacional no ano passado, segundo o IBGE. Apenas no carnaval, Minas Gerais movimentou cerca de 5 bilhões de reais e garantiu mais de 100 mil empregos temporários. Na Semana Santa, 500 mil pessoas visitaram diversos destinos culturais e religiosos, movimentando 600 cidades.