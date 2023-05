Polícia apreende animais silvestres que estavam sendo comercializados em Passos

Na manhã desta quinta-feira (18), a Polícia Civil em Passos apreendeu uma iguana, dois jabotis e 3 cobras angariados de maneira ilegal por um homem de 32 anos, natural de Passos.

As apreensões aconteceram no centro da cidade de Passos, sendo que os policias civis abordaram o suspeito logo após o flagraram recebendo duas caixas fechadas. O homem foi conduzido a DRPC sendo lavrado TCO, uma vez que as penas previstas na lei de crimes ambientais não permitem a prisão. Os animais foram encaminhados para custódia cautelar.

O sucesso da operação se deu em virtude do intercâmbio de informações com o Departamento Estadual de Investigação dos Crimes Contra o Meio Ambiente e a Delegacia Regional de Passos. Demais informações não serão repassadas visando a continuidade dos trabalhos.

Participaram das investigações os Delegados Dr Hugo Arruda, Dr Marcos Pimenta, Dr Matheus Ponsancini e os investigadores Gustavo, Ronaldo, Otávio, Edmar, Mariana, Fabrícia e Pedro.

Fonte: Policia Civil MG

Beatriz Aquino

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.