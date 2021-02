Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas no bairro Vivaldi Leite Ribeiro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta terça-feira (23), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante um homem de 39 anos por tráfico de drogas. A ação policial foi realizada no bairro Vivaldi Leite, em Poços de Caldas.

Ao entrarem na residência do suspeito, o indivíduo foi surpreendido tentando jogar meio tablete de crack no vaso sanitário do banheiro da suíte do casal. No quarto, foi localizado um aparato com iluminação, identificado como estufa para cultivo de maconha, com sete vasos com plantação da droga.

No armário do casal, foram encontrados R$ 2.324, além de tabletes fracionados de maconha, diversos aparelhos celulares, insumos para cultivo de plantação de maconha e alguns documentos, que serão investigados. Também foram localizados cadernos com anotações de tráfico de drogas e uma balança de precisão.