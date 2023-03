Polícia investiga ato de racismo contra professora em escola no Distrito Federal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA 2), em Taguatinga, determinou uma apuração preliminar para identificar o aluno do Centro de Ensino Médio (CEM) 9 de Ceilândia que “presenteou” uma professora negra, no Dia da Mulher, com uma esponja de aço.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) tomou conhecimento da situação após denúncia nas redes sociais. Segundo o delegado-chefe adjunto da DCA 2, Flávio Messina, o fato de a vítima não ter procurado a delegacia não impede a instauração do procedimento, por se tratar de ato infracional de injúria racial.

“Nós vamos ouvir o adolescente, a professora e algumas testemunhas para formar o procedimento e encaminhar à Justiça como injúria racial”, informou Messina.

O fato de o caso ter ocorrido no Dia Internacional da Mulher chocou ainda mais a comunidade escolar. Em nota, a Secretaria de Educação disse que a direção da escola tem autonomia para conduzir o caso. A pasta informou ter recebido a denúncia no dia 13/3/23 e vai se reunir com o estudante e com a professora “para demais esclarecimentos”.

“A pasta ressalta, ainda, que repudia qualquer tipo de preconceito e reforça o compromisso e empenho na busca por elementos que permitam o esclarecimento dos fatos, bem como o suporte aos envolvidos.”

