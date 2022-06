Procura pela vacina contra Covid aumenta em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na última terça-feira (07), o Ministério da Saúde autorizou a liberação da 4ª dose da vacina contra COVID-19, para pessoas a partir de 50 anos e para profissionais de Saúde a partir de 18 anos que já tenham completado 04 meses de intervalo após o recebimento da 3ª dose.

Mediante isso, houve um aumento na procura pelas salas de vacinas que aplicam o imunizante contra COVID-19.

Ontem (07), foram 1.428 doses aplicadas em Poços, sendo 1.044 na sala de vacina da Urca, 151 doses aplicadas na UBS Jd. Country Club, 123 na UBS Regional Leste e 110 na UBS Regional Sul.

Dessas, foram 19 primeiras doses, 41 segundas doses, 238 terceiras doses e 1.130 quartas doses.

A enfermeira responsável pela Urca, Ana Corina Pacheco reforçou a importância de completar o esquema vacinal. “Após a liberação do segundo reforço para a população com mais de 50 anos e para profissionais de saúde, percebemos, hoje, um aumento expressivo na procura pela vacina contra Covid-19. Isso nos deixa mais tranquilos com relação ao enfrentamento dessa fase em que os casos positivos estão aumentando. Voltamos a reforçar a importância de manter as doses em dia.”