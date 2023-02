Prefeitura afirma haver problemas técnicos na lista de espera da Educação Infantil

Alice Dionisio

A Prefeitura informa que o sistema de geração da lista de espera da Educação Infantil no Portal da Transparência está passando por problemas de ordem técnica. Devido a esta instabilidade, não é possível realizar a busca pela colocação da criança cadastrada. Erroneamente, todos os cadastrados aparecem na 1ª colocação nas unidades solicitadas.

As equipes da Prefeitura, em especial das secretarias municipais de Educação e Comunicação Social, trabalham para solucionar o problema da maneira mais ágil possível para garantir o retorno do acesso confiável e seguro à lista de espera, conforme estabelecido na Lei Municipal nº 9.450/2021. Cabe ressaltar que, desde 2017, a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas disponibiliza a listagem pública no Portal da Transparência na internet.

Assim que o sistema for reestabelecido, a listagem será novamente disponibilizada, com a devida comunicação aos interessados.

