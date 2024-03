Polícia Militar apreende arma de fogo irregular em Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um homem de 59 anos acionou na tarde de ontem, 18, por volta das 17h30min, as autoridades policiais de Caldas, após ser ameaçado pelo seu irmão de 67 anos com uma faca e uma espingarda. A ocorrência aconteceu na Rua Dr. Bernardo da Veiga, no Centro da cidade.

Segundo o relato, o indivíduo informou aos policiais que seu irmão, um homem idoso de 67 anos, havia retornado para casa embriagado, proferindo insultos e ameaças com uma faca e uma espingarda. Com a autorização do denunciante, os agentes procederam com uma busca no interior da residência, resultando na localização da arma de fogo mencionada. Entretanto, a faca utilizada na ameaça não foi encontrada no local.

Após a apreensão da arma, as autoridades realizaram buscas na área e conseguiram localizar o suspeito nas proximidades da residência. Diante dos fatos, o homem foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foram tomadas as providências legais cabíveis. A arma de fogo irregular foi apreendida como evidência do ocorrido.

ALCO – 29º BPM