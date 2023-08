Polícia Militar apreende menor infrator por tráfico ilícito de drogas em Poços de Caldas

Em uma ação de patrulhamento ostensivo realizada na avenida Francisco Salles, no Centro de Poços de Caldas, a Polícia Militar desencadeou uma intervenção que resultou na apreensão de um menor infrator envolvido em atividades ilícitas.

No dia 15 de agosto, por volta das 14h59min, as forças de segurança observaram um jovem cuja conduta suspeita imediatamente chamou a atenção dos policiais. Ao perceber a presença das autoridades, o indivíduo em questão empreendeu uma tentativa de fuga em alta velocidade, buscando escapar da abordagem policial. Contudo, sua tentativa foi em vão, pois após uma perseguição pelas ruas da cidade, ele foi detido na Rua Pernambuco.

Na sequência, uma busca pessoal foi realizada, revelando em sua posse duas buchas de maconha, indicando seu envolvimento com tráfico ilícito de drogas. Além disso, uma quantia de R$ 86,25 foi encontrada.

O indivíduo em questão, um adolescente de 17 anos, foi apreendido pelas autoridades, durante o procedimento, ele foi informado sobre seus direitos constitucionais e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

