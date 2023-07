Polícia Militar apreende traficante de drogas no bairro Santa Rita

Operação conjunta resulta na detenção de adolescente com grande quantidade de entorpecentes e dinheiro em espécie

Na tarde de ontem (05), a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio das equipes do Tático Móvel e da ROCCA, realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas nas imediações do Mirante da Serra, no bairro Santa Rita.

Durante a ação, um adolescente de apenas 15 anos foi apreendido. Com ele, foram encontradas expressivas quantidades de entorpecentes, incluindo 40 pedras de crack, 14 pinos de cocaína e 2 tablets de maconha. Além disso, foi apreendida a quantia de R$ 1.158,00 em dinheiro, supostamente proveniente do comércio ilícito de drogas.

O menor infrator, identificado pelas iniciais I. O. I., foi conduzido pelas autoridades e está à disposição da justiça para as medidas cabíveis. Essa ação enfatiza o compromisso da Polícia Militar de Minas Gerais, que há 248 anos atua incansavelmente em prol da segurança da população.

ALCO – 29° BPM

