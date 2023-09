Polícia Militar apreende veículo com sinais de adulteração em Poços de Caldas

Na tarde de quinta-feira, 31, por volta das 15h44min, a Polícia Militar recebeu informações sobre um veículo Chevrolet/Ônix, cor branca, emplacamento de Ouro Fino/MG, que estava circulando em Poços de Caldas e que tinha suspeita de adulteração.

O referido veículo foi visualizado por uma equipe policial circulando pela área central. O condutor do veículo, sexo masculino, 46 anos, foi abordado na Av. Francisco Sales, mas nada de ilícito foi encontrado com ele.

Após fiscalização, foi constatado que o veículo possuía indícios de adulteração de sinal identificador. No porta-malas havia um motor com o logotipo de outra montadora.

De acordo com a Polícia, o proprietário, sexo masculino, 43 anos, compareceu ao local, o qual relatou que adquiriu o veículo de um vendedor, na cidade de São Paulo/SP, há aproximadamente 02 meses e que o motor do porta-malas é de sua propriedade e possui nota fiscal.

Como no momento ele não apresentou o documento comprobatório, o motor também foi apreendido e segue junto ao veículo onde já estava. Os autores foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as demais formalidades. O veículo foi removido pelo guincho ao pátio credenciado pelo DETRAN/MG.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

