Polícia Militar captura suspeito após roubo em Poços de Caldas

Nesta segunda-feira, 11, a Polícia Militar efetuou a prisão de um indivíduo do sexo masculino, com 26 anos de idade, após cometer um roubo em um estabelecimento comercial, localizado na Rua Pernambuco.

O desfecho da investigação teve início com a análise das imagens capturadas pelas câmeras de segurança, o que permitiu às equipes policiais realizar um rastreamento eficiente. O suspeito foi localizado no bairro Santa Rita, onde foi abordado enquanto caminhava pelas redondezas.

Na tentativa de escapar da ação policial, o indivíduo buscou refúgio na casa de seus pais, onde trocou de roupa na esperança de confundir as autoridades. No entanto, a identificação do suspeito foi prontamente confirmada através da comparação da imagem capturada pelas câmeras de segurança, confrontada com as informações fornecidas pela vítima e os registros do banco de dados policial.

O indivíduo foi preso, a arma branca utilizada no crime foi apreendida e parte do dinheiro e mercadorias foram recuperados. O desfecho da ocorrência se deu na Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais necessários.

ALCO – 29º BPM