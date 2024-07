Polícia Militar de Poços de Caldas prende mulher e recupera duas motocicletas furtadas

Durante patrulhamento preventivo realizado na noite desta sexta-feira, 19, na rua Coronel Virgílio Silva, a Polícia Militar de Poços de Caldas prendeu uma mulher e recuperou duas motocicletas furtadas.

Os policiais avistaram uma motocicleta Honda Fan preta desmontada dentro de uma casa abandonada. Após verificarem as características do veículo, confirmaram que se tratava de uma motocicleta furtada.

Enquanto investigavam o caso, uma mulher de 30 anos chegou ao local em uma outra motocicleta, uma Honda Titan azul. Ao abordarem a mulher, os policiais constataram que essa motocicleta também havia sido furtada, no dia 18 de julho, em Poços de Caldas.

A suspeita afirmou que as motocicletas foram deixadas no local por outro indivíduo. Ela foi presa em flagrante pelo crime de receptação, encaminhada para atendimento médico e, posteriormente, levada à delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

ALCO – 29° BPM

