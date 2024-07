Polícia Militar de Poços de Caldas prende suspeito de tráfico de drogas no bairro Estância São José

A Polícia Militar de Poços de Caldas realizou uma operação nesta segunda-feira, 29, contra o tráfico de drogas no bairro Estância São José, resultando na prisão de um homem de 22 anos. A ação ocorreu às 15 horas na rua Vicente Celestino, onde o suspeito foi abordado enquanto tentava fugir em uma motocicleta ao avistar a guarnição.

Durante a abordagem, o suspeito foi detido e, após buscas, a equipe policial encontrou diversos itens relacionados ao tráfico. O material apreendido inclui 30 papelotes de cocaína, dois invólucros com 41 gramas da mesma substância, uma balança de precisão, um celular, uma motocicleta e R$ 14,00 em dinheiro.

O autor foi levado para a delegacia e está sob custódia, sendo acusado de tráfico de drogas.

ALCO – 29º BPM

