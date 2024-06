Polícia Militar de Poços de Caldas recupera motocicleta roubada

Na noite desta sexta-feira, 07, por volta das 23h, a Polícia Militar de Poços de Caldas recuperou uma motocicleta roubada na rua Eduardo Luciano Marras, na zona sul da cidade.

A Polícia Militar recebeu informações de que uma motocicleta sem placa estava na referida rua. Ao abordar o condutor, um jovem de 20 anos, verificou-se que o veículo havia sido roubado anteriormente em Poços de Caldas. O condutor foi preso pelo crime de receptação, e a motocicleta foi apreendida.

ALCO – 29° BPM

