Polícia Militar de Poços de Caldas recupera veículo furtado

A Polícia Militar de Poços de Caldas recuperou na noite desta quinta-feira, 24, um veículo Toyota Hilux, de cor branca, que havia sido furtado. O carro foi localizado na Rua Dr. Mário de Paiva, no cruzamento com a Estrada dos Pessegueiros, menos de duas horas após o registro do furto.

O caso começou quando um homem de 44 anos procurou a polícia por volta das 21h, informando que havia estacionado seu veículo na Rua Sapucaí às 19h. Ao retornar, cerca de uma hora e meia depois, ele constatou que a Hilux havia desaparecido.

A rápida ação dos policiais, que iniciaram imediatamente o rastreamento do veículo, resultou na sua recuperação.

ALCO – 29° BPM

