IMS exibe PSICO-S/A

Filme lança luz à discussões sobre ambientes de trabalho exaustivos e a realidade crescente do bournout

No próximo sábado (9), o Instituto Moreira Salles (IMS), em Poços de Caldas-MG, dedica programação especial de cinema a um dos temas que mais têm desafiado as relações contemporâneas de produção: O bournout. Em exibição única, a agenda recebe o filme Psico-S/A, do diretor Alessandro Guimarães, que se lança a uma meditação em torno do mundo do trabalho e seu potencial traumático. A exibição acontece às 16h e conta com a presença do diretor e também da produtora, Noraly Guimarães.

PSICO S/A

Com classificação indicativa livre, o filme retrata, em 17 minutos, a história de Pedro, que está afastado do trabalho após um colapso nervoso devido à forma opressora com que seu chefe age com os funcionários. Durante o tratamento com a psicóloga, mensagens reveladoras e um inesperado insight aparecem em suas visões.

Reconhecido internacionalmente, o roteiro do curta-metragem foi finalista no International Script Challenge e aborda o abuso de autoridade dentro das corporações. A dramaturgia mescla elementos vivenciais recolhidos pelo diretor à ficção e resulta em um drama espirituoso, de humor leve e excêntrico. O filme é uma realização do edital de fomento ao audiovisual, Proac/SP 2022.

PARTE 2 FILMES

O curta é produzido pela Parte2 Filmes e conta com atores poços-caldenses em seu elenco e gravações realizadas em Caconde, no interior de São Paulo, e na capital Paulista. A produtora tem se revelado como uma das mais proeminentes da região, com produções premiadas e finalistas em festivais nacionais e internacionais.

No IMS, Psico S/A será exibido junto ao média-metragem ‘De Piaf a Elis: música e dança flamenca’, de Elissandro de Aquino.

SERVIÇO

A exibição do curta-metragem PSICO-S/A acontece no próximo sábado (9), às 16h, no IMS, que fica na Rua Teresópolis, 90, Jd. dos Estados, em Poços de Caldas-MG.

Direção de Alessandro Guimarães | Brasil | 2023, 17’.

Classificação indicativa da sessão: Livre.

Ingressos: www.ims.com.br ou antes da exibição.