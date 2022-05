Metade dos contribuintes entregaram suas declarações de Imposto de Renda no Sul de Minas

A Receita Federal informa que recebeu 200.952 declarações de Imposto de Renda 2022, referentes ao ano-base 2021 no Sul de Minas. O quantitativo, representa 50,6% da expectativa.

Em todo o país, até às 11 horas desta quarta-feira (4/5) foram entregues 19.024.025 em todo o país.

Em Minas Gerais foram entregues 1.744.609 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2022, ano-base 2021 o que corresponde a 9,17% do total Brasil.

Entrega em atraso

A Receita alerta que os contribuintes que perderem o prazo (31/05/2022) estão sujeitos ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.

Campanha Destinação

Contribuintes que fazem a declaração no modelo completo podem destinar até 3% de seu Imposto devido para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e mais 3% para o Fundo do Idoso. A destinação não configura gasto para o contribuinte, que se tiver imposto a pagar, terá o valor abatido e caso tenha imposto a restituir receberá o valor somado à restituição.

A Receita Federal destaca que o Imposto de Renda tem importância social e interfere diretamente no bem-estar da população brasileira. É por meio dele que a União investe, por exemplo, em segurança pública, educação, saúde, infraestrutura, cultura e moradia. Você faz parte desta Receita.

