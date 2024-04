Polícia Militar efetua prisão por tráfico de drogas em Poços de Caldas

Uma operação policial conduzida pela Polícia Militar na noite de ontem, 11, resultou na detenção de um indivíduo do sexo masculino, de 22 anos, e na apreensão de um menor infrator, de 16 anos, por suspeita de tráfico de drogas. O incidente ocorreu na Rua Manoel dos Santos Martins, no Bairro Jardim Country Club, em Poços de Caldas.

Os policiais agiram após observarem comportamento suspeito por parte dos dois indivíduos. Durante a abordagem, foram encontradas em posse deles duas buchas de maconha, um tablete da mesma substância e a quantia de R$ 644,00 em espécie.

Após receberem voz de prisão e apreensão, respectivamente, os suspeitos foram encaminhados para avaliação médica, a fim de verificar sua integridade física. Em seguida, foram conduzidos à 2ª Central Estadual do Plantão Digital/SIPJ, em Poços de Caldas, juntamente com o material apreendido, para os procedimentos legais cabíveis.

ALCO – 29° BPM

