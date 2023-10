Polícia Militar prende autor de dano a residência em Poços de Caldas

A Polícia Militar foi acionada na tarde de quinta-feira, 19 de outubro, por volta das 15h47min e compareceu à Rua Líbano, Bairro Parque das Nações, para atendimento de ocorrência, a princípio, de violação de domicílio.

No local, a equipe policial deparou com populares segurando o autor, sexo masculino, 27 anos, o qual estava enroscado na cerca elétrica e preso à grade da residência.

Foram colhidas informações preliminares que o autor tentou adentrar o imóvel, sofreu descarga elétrica e caiu, danificando a cerca. A moradora da casa, de 52 anos, ficou assustada com o fato e acionou a Polícia Militar.

O autor, já retirado da grade, relatou aos policiais militares que toma remédio controlado, que saiu do hospital em direção a sua residência, localizada no Bairro Jardim Esperança. Que alguém o perseguia e ele tentou entrar na residência, momento em que tomou um choque.

O autor, porém, não soube informar porque tentou adentrar o imóvel daquela forma. Ele foi socorrido pela equipe policial até a Unidade de Saúde próxima e os funcionários de lá confirmaram que o mesmo passou a manhã no local, fez uso de medicação, devido à abstinência por drogas e outras síndromes, onde permaneceu em observação. E depois foi liberado pela equipe médica.

Devido aos danos causados, o autor foi cientificado da conduta criminal, assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência, com o compromisso de comparecer ao Juizado Especial Criminal, conforme determinação daquele Poder.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

