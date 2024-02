Polícia Militar prende autor de roubo tentado em Poços de Caldas

Um homem de 28 anos foi preso na noite de ontem, 21, pela Polícia Militar de Poços de Caldas, após tentar assaltar uma mulher na Rua Dr. Mário de Paiva. Os policiais realizavam rondas no local quando foram abordados pela mulher de 41 anos pedindo ajuda em meio à via pública.

A vítima explicou que foi surpreendida pelo suspeito que trajava blusão e capuz preto, quando fechava as portas de sua padaria. O indivíduo simulou estar armado na cintura e exigiu dinheiro, porém, a tentativa de roubo foi frustrada pela chegada de um transeunte, o que fez com que o autor fugisse do local sem concretizar o crime.

Agindo rapidamente, os policiais militares, munidos das características físicas fornecidas pela vítima, dirigiram-se até a Avenida Iguaçu, onde conseguiram localizar e prender o suspeito. Após sua detenção, ele foi encaminhado para avaliação médica em uma unidade de saúde e posteriormente conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

ALCO – 29º BPM

